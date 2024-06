Giordano: "La sostituzione Luis Alberto è la priorità. Vi dico i giocatori di affidamento nei momenti più complicati"

Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità della partenza di Luis Alberto in Qatar, precisamente all'Al-Duhail. Oltre all'addio dello spagnolo, la Lazio dovrà sostituire anche Felipe Anderson e Daichi Kamada. L'ex attaccante biancoceleste Bruno Giordano, ha fatto alcuni nomi per il mercato in entrata. Queste le sue parole ai microfoni di Radiosei

Bruno Giordano sul sostituto di Luis Alberto

La sostituzione Luis Alberto è la priorità. Potrebbe arrivare un trequartista dinamico che accompagni la punta anche all’interno dell’area di rigore. Stengs sembra più un esterno d’attacco che un trequartista, vediamo. Può essere comunque utile, anche rispetto alla permanenza o meno di Pedro. Senza qualità si rischia di diventare prevedibili. Ora la Lazio cederà solamente di fronte a offerte importanti per i suoi calciatori

Bruno Giordano si esprime sui giocatori da cui fare affidamento e fa una chiosa su Colpani