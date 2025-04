Valeri, l'uomo assist che ha parlato della speciale sfida contro la sua Lazio

Sta diventando un'arma inaspettata, parliamo di Emanuele Valeri, terzino sinistro del Parma che sta collezionando una serie di assist fondamentali per le sorti dei gialloblu. E' arrivato addirittura un importante accostamento con il terzino italiano più forte della nostra serie A, ovvero Federico DiMarco.

Emanuele Valeri ha parlato ai microfoni di SkySport, qualche giorno dopo il successo contro la Juventus di Tudor, soffermandosi sul momento del Parma, sulle sue personali prestazioni e sulla prossima sfida contro la Lazio, squadra di cui è tifoso sfegatato da sempre.

Le sue parole sulla gara contro la Lazio

Stiamo già pensando alla prossima partita, che è sempre la più importante. La partita che si gioca all'Olimpico con la Lazio per me è la più emozionante dell'anno. Non ho mai nascosto la mia fede calcistica. Sarà una gara emozionante, ripeto, proprio nello stadio dove sono cresciuto e dove andavo a tifare coi miei genitori da bambino. Tra la fede e il professionismo però c'è una bella differenza.

Valeri-Lazio un matrimonio fatto che è poi saltato

Era la stagione 2022/2023 quando Emanuele Valeri stava per realizzare il suo sogno, ovvero vestire la maglia della squadra che ha da sempre tifato, la Lazio. Il terzino sinistro era in scadenza con la Cremonese e l'accordo era praticamente fatto, questione di mesi e il calciatore poteva vestire la maglia biancoceleste. La società capitolina come accade spesso negli ultimi anni era alla ricerca di un terzino sulla fascia sinistra, un ruolo che ha rappresentato spesso una sorta di mancanza difficile da colmare.

Alla fine però il trasferimento non si concretizzò, il sogno di Valeri sfumò e successivamente ne parlò anche lui in maniera trasparente e schietta. Le sue parole: