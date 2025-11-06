Milan-Lazio, la vendita dei tagliandi per la 13a giornata di Serie A: tutte le informazioni
Ecco tutte le informazioni sulla vendita dei tagliandi per l'incontro Milan-Lazio, in programma sabato 29 novembre alle ore 20:45
Il sito ufficiale dei rossoneri ha diramato le informazioni riguardanti la vendita dei biglietti per l'incontro Milan-Lazio, partita in programma sabato 29 novembre alle ore 20:45 allo stadio di San Siro e valida per la 13a giornata di Serie A. Come riportato il sito, la vendita inizierà lunedì 10 novembre alle ore 12:00 e proseguirà fino venerdì 28 novembre alle 19:00.
L’ A.C. Milan comunica che, dalle ore 12:00 di lunedi 10 novembre, saranno messi in vendita i tagliandi per la gara di campionato Milan-Lazio, in programma sabato 29 novembre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.
Apertura delle vendite: lunedi 10 novembre ore 12:00;
Termine delle vendite: venerdì 28 novembre alle ore 19:00;
Settore ospiti terzo anello verde – Away Fan a 29,00 € su Vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket;
Capiernza del settore 4.159 posti;
Limitazione: obbligo della Tessera del Tifoso-Fidelity SS Lazio Millenovecento;
Il parcheggio
Il parcheggio del settore ospiti è gratuito, basta esibire ai controlli il biglietto del terzo anello verde. Si consiglia a tutti i tifosi di passare dal parcheggio ospiti (via Federico Tesio vicino Via Harar) per entrare allo stadio e non di andare direttamente all’ingresso dedicato n. 6, perché le attività di filtraggio verranno svolte direttamente lì.
Informazioni per le persone disabili
L’AC Milan S.p.A. mette a disposizione un servizio di vendita di biglietti a tariffa agevolata dedicato alle persone con disabilità per le partite casalinghe, con posti situati in settori accessibili e dedicati.
La disponibilità è limitata in base alle normative vigenti per i luoghi pubblici.
Il servizio è riservato ai tifosi in possesso di una certificazione di invalidità rientrante tra:
Invalidità civile al 100% (legge 118/71);
Invalidità civile al 100% con necessità di assistenza continua (legge 18/80);
Handicap con connotazione di gravità e/o condizione di disabilità che richiede sostegno intensivo (art. 3 comma 3, Legge 104/1992);
Tifosi ciechi, ipovedenti o con pluridisabilità visiva accreditati tramite la Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano.