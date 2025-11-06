Milan-Lazio, la vendita dei tagliandi per la 13a giornata di Serie A: tutte le informazioni

Il sito ufficiale dei rossoneri ha diramato le informazioni riguardanti la vendita dei biglietti per l'incontro Milan-Lazio, partita in programma sabato 29 novembre alle ore 20:45 allo stadio di San Siro e valida per la 13a giornata di Serie A. Come riportato il sito, la vendita inizierà lunedì 10 novembre alle ore 12:00 e proseguirà fino venerdì 28 novembre alle 19:00.

Milan-Lazio: la vendita dei tagliandi

L’ A.C. Milan comunica che, dalle ore 12:00 di lunedi 10 novembre, saranno messi in vendita i tagliandi per la gara di campionato Milan-Lazio, in programma sabato 29 novembre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Apertura delle vendite: lunedi 10 novembre ore 12:00; Termine delle vendite: venerdì 28 novembre alle ore 19:00; Settore ospiti terzo anello verde – Away Fan a 29,00 € su Vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket; Capiernza del settore 4.159 posti; Limitazione: obbligo della Tessera del Tifoso-Fidelity SS Lazio Millenovecento;

Il parcheggio

Il parcheggio del settore ospiti è gratuito, basta esibire ai controlli il biglietto del terzo anello verde. Si consiglia a tutti i tifosi di passare dal parcheggio ospiti (via Federico Tesio vicino Via Harar) per entrare allo stadio e non di andare direttamente all’ingresso dedicato n. 6, perché le attività di filtraggio verranno svolte direttamente lì.

Informazioni per le persone disabili