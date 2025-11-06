Ufficiale, Daniele De Rossi è il nuovo tecnico del Genoa: il comunicato

È ufficiale, dopo l'addio detto al mister Patrick Vieira, la panchina del Genoa è stata affidata a Daniele De Rossi, ex centrocampista del club giallorosso nelle stagioni 2002-2019 ed ex capitano. Oltre a ciò, dato che il Grifone sta vivendo una situazione molto complicata, a causa dei soli 6 punti raccolti in 10 giornate di Campionato, il contratto firmato dal nuovo tecnico prevede la sua permanenza fino al 30 giugno 2026, con opzione di rinnovo in caso di permanenza in Serie A.

Genoa-De Rossi: il comunicato

Genoa CFC comunica di aver affidato a Daniele De Rossi la conduzione tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l’allenamento pomeridiano in agenda al Centro Sportivo Signorini. La presentazione ai media con Diego Lopez, chief of football del club, abbinata alla conferenza pre-gara, è prevista venerdì, nella sede di Villa Rostan, con inizio alle ore 14. Nel rivolgere un caloroso benvenuto a Daniele De Rossi e collaboratori, il Genoa ringrazia Roberto Murgita e Domenico Criscito per l’ennesima testimonianza di attaccamento ai nostri colori.

