Oddo: "Ho un grande legame con la Lazio. Sarei rimasto a vita, ma…"

Arrivato alla Lazio nel 2002 dall'Hellas Verona appena retrocesso in Serie B, Massimo Oddo è rimasto nella Capitale fino al 2007 totalizzando 172 presenze e 17 gol diventando anche il capitano della squadra. Con il club biancoceleste ha vinto la Coppa Italia nel 2003-04.

L'ex capitano biancoceleste ha parlato dell'esperienza alla Lazio ai microfoni di Radio Serie A:

Io arrivai alla Lazio come ultimo acquisto di Cragnotti, nella grande Lazio, la Lazio di Nesta, di Crespo, di Stam, di Couto, di Mihajlovic, di Stankovic. Arrivammo quarti, vincemmo la Coppa Italia quell'anno. Poi la Lazio passò di mano, ci fu l'anno di Baraldi e quindi il momento della grande crisi quando ha rischiato anche di scomparire. E il grande legame con quella piazza nasce lì, dal fatto che io probabilmente sono stato uno dei pochi, insieme a Peruzzi e Cesar, a stare prima nella grande Lazio fino a quella che successivamente chiamarono 'lazietta': un anno rischiò anche di retrocedere, quando ci fu quel famoso derby alla terzultima giornata con la Roma, finì 0-0, e tutto lo stadio ci fischiò. Poi andai via l'ultimo anno con la squadra che però si qualificò per la Champions League. Passai al Milan a gennaio 2007, ma l'anno precedente avevo fatto anche 7 gol in campionato. Insomma, avevo questo legame fortissimo, diventai anche capitano, incarnai lo spirito Lazio che c'era in quegli anni lì. La gioia più grande fu ritrovare la Lazio in Champions League, perché vivemmo degli momenti difficili, brutti, pesanti, anni in cui arrivarono anche 9 giocatori negli ultimi 5' minuti di mercato, giocatori sconosciuti, non sapevamo quasi di che morte dovevamo morire. Io essendo capitano mi sentivo addosso una grandissima responsabilità. E fu un addio 'obbligato'.