Romagnoli a LSC: "L'esultanza è quello che si sente per questa maglia"

La squadra biancoceleste è riuscita a portarsi a casa la vittoria in Repubblica Ceca, tuttavia, sarà la partita del 13 marzo a decidere chi avrà accesso ai quarti di finale. Nonostante le ottime prestazioni del Viktoria Plzen e l'inferiorità numerica della Lazio, rimasta in 9 dopo l'espulsione di Rovella e Gigot, la squadra biancoceleste è riuscita a trionfare. In merito alla vittoria è intervenuto il difensore centrale Alessio Romagnoli, artefice del primo gol, ai microfoni di Lazio Style Channel.

Alessio Romagnoli a Lazio Style Channel

Sulla vittoria all'ultimo minuto

Bella, bella, bellissima perchè partita difficile su un campo di m*erda, un pallone sgonfio, quindi hanno usato tutte queste tattiche però vabbè dai. Difficile, loro giocano a lancioni, comunque erano forti fisicamente, veloci, noi abbiamo subito anche un pò queste loro palle lunghe però l'importante era portarla a casa.

Sulla sua esultanza mentre bacia lo stemma

L'esultanza è quello che si sente per questa maglia, che ho sempre sentito e che mi porto dentro, cercavo di esternarlo. Solo che esterno poco le cose e quando lo faccio cerco di farlo bene.

Riguardo il match di ritorno