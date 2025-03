Viktoria Plzen-Lazio: un biancoceleste festeggia la vittoria sui social

Il girone d'andata degli ottavi di finale è terminato e la rosa biancoceleste è riuscita a trionfare contro il Viktoria Plzen. Le terribili condizioni del campo, l'assenza di Taty e del capitano Zaccagni, l'inferiorità numerica, causata dall'espulsione di Rovella e Gigot, non sono bastati per annientare la Lazio, infatti, grazie alla rete del difensore centrale Alessio Romagnoli e il gol all'ultimo minuto dell'attaccante Gustav Isaksen, il quale ha salvato la squadra di Marco Baroni da un terribile pareggio, il club biancoceleste è riuscito a portarsi a casa la vittoria.

Fraioli

Europa League: i risultati del girone d'andata

I match di Europa League validi per il girone d'andata sono terminati e il 13 marzo si decideranno le 8 squadre che potranno accedere ai quarti di finale e lottare per tentare di vincere la Coppa. Nella giornata di oggi c'è stato un solo pareggio, vale a dire, Real Sociedad-Manchester United, mentre l'AZ Alkmaar è in vantaggio di una rete rispetto al Tottenham. Il Lyon ha vinto il match contro il FCSB, partita terminata 1-3 per la squadra francese, invece, l'Ajax non è riuscito a trionfare contro l'Eintracht Frankfurt ed ha concluso l'incontro 1-2. Il Bodoe/Glimt ha vinto 3-0 contro l'Olympiacos, storia simile per i Ranger che hanno segnato 3 reti contro il Fenerbhace, che invece ha mandato in rete soltanto un pallone. Sia la Lazio che la Roma hanno sconfitto rispettativamente il Viktoria Plzen e l'Athletic Club terminando l'incontro 1-2 a favore delle squadre italiane.

