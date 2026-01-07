Lazio-Fiorentina, rigore negato nel primo tempo: i biancocelesti si confrontano con Sozza
Alcuni biancocelesti, alla fine del primo tempo, si sono confrontati con Sozza per il rigore negato nel primo tempo di gioco
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Lazio-Fiorentina: il confronto tra i biancocelesti e Sozza
Durante l'intervallo di Lazio-Fiorentina, i giornalisti di Dazn hanno intercettato un dialogo tra alcuni biancocelesti e il direttore di gara Sozza nel tunnel riguardo il rigore negato nel primo tempo di gioco. Mentre Gila si riduce a dire: "È chiarissimo", Pellegrini si fa sentire ed afferma: "Fermatevi ragazzi, è imbarazzante, non è rigore quello?"