Il vicepresidente del Palmeiras: "Felipe Anderson era molto entusiasta del progetto..."

Dopo l'annuncio dei giorni scorsi dell'addio alla Lazio e della firma con il club brasiliano del Palmeiras, Felipe Anderson non vestirà più la maglia della S.S. Lazio durante la prossima stagione. Le tempistiche e i modi hanno fatto molto discutere nell'ambiente biancoceleste, ancora ferito dalla parole di Luis Alberto nel post partita contro la Salernitana ai microfoni di Dazn, che aveva annunciato in diretta televisiva la volontà di rescissione con il club. La Lazio sarà dunque chiamata a rimpiazzare due pedine fondamentali, che seppur questa stagione non abbiano reso come sperato hanno comunque contraddistinto il club biancoceleste in questi anni.

L'intervista a Paulo Buosi, VP del Palmeiras

Quest'oggi il vicepresidente del Palmeiras, Paulo Buosi, intervistato dal portale brasiliano Uol.com ha parlato della firma dell'ala biancoceleste con uno dei club più importanti del Brasile e del Sudamerica intero.

Le parole del vicepresidente del Palmeiras: