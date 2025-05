Pedro, il nuovo re di Napoli grazie alla sua doppietta contro l'Inter

Nel servizio serale del tg1 andato in onda oggi, si è parlato di come Pedro sia stato soprannominato il re di Napoli dopo che, il 18 maggio 2025, ha segnato una doppietta all'Inter, fermando la sua corsa scudetto proprio contro la squadra partenopea.

Altri calciatori ad avere fermato la squadra in corsa per lo scudetto

Pedro, però, non è stato l'unico calciatore ad aver fermato una squadra italiana in corsa per il tricolore. Come riporta il tg1, infatti, questi episodi sono accaduti diverse volte: alla Juventus capitò a Perugia nel 1976, quando lo scudetto andò al Torino dopo il gol di Curi; la Lazio fermò l'Inter nel 2002, grazie alle reti di Poborsky; fu Pazzini alla Sampdoria, infine, a far sfumare il sogno scudetto alla Roma di Ranieri.

Le parole di Alessandro Calori

Stessa cosa, accadde ad Alessandro Calori quando segnò contro la Juventus, consegnando lo scudetto alla Lazio. L'ex calciatore del Perugia, ha rilasciato delle dichiarazioni al tg1: