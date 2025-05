Ultima giornata di Serie A: ecco le curiosità su Lazio-Lecce

Dopo il pareggio arrivato all'89' contro l'Inter, la Lazio dovrà affrontare la seconda delle “ultime due finali” (descritte così da Castellanos tramite un post Instagram). Dopo aver giocato fuori casa senza tifosi, infatti, la squadra di Baroni tornerà a giocare in un Olimpico gremito di tifosi pronti a supportare i giocatori biancocelesti.

Fraioli

La data e l'orario della partita

Dopo la decisione della Lega Serie A riguardo le date dell'ultima giornata, si è arrivati alla conclusione che Lazio-Lecce si giocherà domenica 25 maggio, alle ore 20:45, in contemporanea con altri match, come Torino-Roma, Venezia-Juventus, Udinese-Fiorentina, Atalanta-Parma ed Empoli-Hellas Verona.

Gli occhi, però, non saranno puntati solo sulla partita della Lazio, ma anche su quelle di Juventus e Roma, in quanto sfide decisive per capire chi arriverà in Champions.

I dati di Lazio-Lecce

Questa partita ha come risultato più frequente, in base a quanto riportato da Onefootball, l'1-0, ma solo se a giocare in casa è la squadra biancoceleste. La Lazio, infatti, ha vinto 9 delle ultime 14 sfide casalinghe, pareggiando, però, 4 di queste. Il Lecce, invece, ne ha vinta solo 1.

Ad essere importante, inoltre, è anche la differenza reti, fissa su 33 a 16 in favore dei biancocelesti.

La Lazio, infine, potrebbe essere favorita anche per un altro motivo: in base alle ultime 29 sfide, infatti, la squadra capitolina ne ha vinte 17, a differenza del Lecce che, invece, ne ha vinte 7.