Verratti: “Ho un debole per Sarri. Ha uno stile irriconoscibile”

Marco Verratti ha rilasciato alcune riflessioni sull'attuale Serie A in un'intervista pubblicata nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Il ritorno di Immobile in Serie A

Uno dei ritorni più discussi di queste settimane è sicuramente quello di Ciro Immobile, suo grande amico ed ex compagno ai tempi del Pescara guidato da Zdeněk Zeman. Dopo aver salutato la Lazio e concluso una breve esperienza in Turchia con il Besiktas, Immobile ha scelto il Bologna per ripartire. Verratti si è detto certo che il centravanti campano lascerà il segno anche in rossoblù:

Ciro è un giocatore eccezionale, generoso. Sono sicuro che raggiungerà la doppia cifra: farà molti gol.

Verratti su Maurizio Sarri

L’ex centrocampista del PSG ha poi parlato degli allenatori della Serie A, rivelando una particolare ammirazione per Maurizio Sarri, che ha appena iniziato la nuova stagione sulla panchina della Lazio.