SERIE A | Lazio-Sassuolo, data e orario della conferenza stampa di mister Tudor

Si avvicina sempre di più l’ultima gara della stagione per la Lazio. Dopo l’1-1 in casa dell’Inter nell’ultima trasferta dell’anno, i biancocelesti tornano a giocare allo Stadio Olimpico di Roma. Domenica infatti è in programma la sfida contro il Sassuolo, valida per la 38esima giornata del campionato di Serie A.

Lazio-Sassuolo, ecco quando interverrà mister Tudor in conferenza stampa

La Lazio, attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, ha annunciato la data e l’orario della conferenza stampa di mister Igor Tudor per presentare la sfida interna contro il Sassuolo. Ecco data ed orario della conferenza stampa, oltre a tutte le info per seguirla live:

“Il tecnico biancoceleste Igor Tudor interverrà in conferenza stampa nell’antivigilia di Lazio-Sassuolo domani, sabato 25 maggio 2024, alle ore 14:00 presso la sala stampa del Centro Sportivo di Formello. La conferenza sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali biancocelesti Lazio Style Channel e Lazio Style Radio e in streaming sulla piattaforma sslazio.it”.

Lazio-Sassuolo, data ed orario dell’ultima gara della stagione

Il match che vedrà affrontarsi Lazio e Sassuolo sarà valido per la 38° giornata del campionato di Serie A. Se la squadra neroverde è già matematicamente retrocessa in Serie B, alla squadra biancoceleste invece, dopo la vittoria di ieri della Fiorentina (2-3 a Cagliari), serve un punto per conquistare aritmeticamente il settimo posto e quindi assicurarsi la partecipazione alla prossima Europa League.

Lazio-Sassuolo, in programma allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena domenica 26 maggio 2024 alle ore 20:45.