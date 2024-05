Lazio, la moglie di Felipe Anderson: "Vi vogliamo bene. Come non piangere..." | FOTO

Domenica, oltre ad essere l'ultima gara del campionato e della stagione della Lazio, la gara contro il Sassuolo sarà l'ultima di Felipe Anderson con la maglia biancoceleste. Nella giornata di oggi, la società biancoceleste ha pubblicato un video dedicato a lui, oltre ad una lunga intervista rilasciata dal brasiliano a Lazio Style Channel.

Felipe Anderson, le parole della moglie Lohanne

Tramite il proprio profilo ufficiale Instagram, Lohanne, moglie di Felipe Anderson, ha pubblicato sulle proprie Stories il video postato nel pomeriggio dalla Lazio. Il filmato inoltre, è accompagnato dal suo messaggio che recita: “Ma come non piangere guardando tutto quello che hai fatto insieme a questa società. Vi vogliamo bene! Saranno per sempre nei nostri cuori”.

Lazio, il video dedicato a Felipe Anderson

Tramite il proprio profilo ufficiale Instagram, la società biancoceleste ha pubblicato un video in cui vengono ripresi tutti i momenti di Felipe Anderson con la maglia della Lazio, dalla sua prima esperienza in biancoceleste, dal 2013 al 2018, alla seconda, tornato nella Capitale nel 2021. Il video è accompagnato dal messaggio: “Ti vogliamo bene, Pipe!”.