Noslin: "Mi dicevano che fisicamente ero troppo leggero. Ho creduto in me stesso e..."

Tijjani Noslin si sta prendendo sempre di più la scena: la tripletta di giovedì con il Napoli e la grande giocata che ha portato al gol di Isaksen sono fattori importanti per il percorso di crescita di questo ragazzo con la maglia della Lazio. Ai microfoni del De Telegraaf, l'olandese ha raccontato il suo inizio di carriera e ha parlato delle difficoltà incontrate nel tempo. Queste le sue dichiarazioni

Le parole di Noslin

Cerco sempre di essere me stesso. Perché dovrei odiare qualcuno? Sono migliore perché ho ottenuto qualcosa come calciatore? No. Per me tutti sono uguali. Questo è quello che mi ha insegnato mia madre: tratta gli altri come vorresti essere trattato. Fa parte dell'educazione che ho ricevuto da lei. Avevo solo un sogno ed era diventare un calciatore professionista. Se vuoi raggiungere il livello più alto devi lasciarti molte cose alle spalle e, soprattutto, lavorare molto duramente. La mia mentalità è quella di non arrendersi mai. Nelle giovanili dell'Ajax ero il più basso di tutti. È stata una bella storia. Sono stato preso dall'Ajax durante i giorni dei talent. Con me però hanno commesso un errore amministrativo: io, del 1999, avevo un anno in più degli altri per la squadra in cui giocavo. Mi hanno lasciato andare, ma da lì mia madre ha contattato letteralmente tutti i club professionistici olandesi tramite e-mail. A volte mi hanno fatto fare qualche provino, ma poi la risposta era sempre la stessa ovunque: fisicamente ero troppo leggero.

Le difficoltà economiche

In famiglia non eravamo benestanti per gli standard olandesi. Ad esempio, prima di poter trovare una casa a prezzi accessibili a Den Bosch, abbiamo vissuto a Tiel e Tilburg. Non voglio dire che eravamo poveri, rispetto alla gente dell'Africa eravamo ricchi. Ma per gli standard olandesi non eravamo benestanti. Mia madre era sempre lì, creando sempre qualcosa con quel poco che avevamo. Ha combattuto per noi. Dopo che mi hanno mandato via dal Den Bosch e dal Twente, ho lavorato in un ristorante di sushi, al Subway e al fiorista di Aalsmeer. Avevo la sveglia alle 4 del mattino. In quei momenti ho pensato: cosa farò se la mia carriera nel calcio non dovesse andare bene? Per questo ho seguito il corso "Sport ed esercizio fisico" presso il ROC e ho fatto uno stage all'Hercules. Con il Covid, nell'estate 2020, finisco al DHSC. Non avevo mai sentito parlare del club e ci sono andato senza alcuna aspettativa. Volevo solo giocare a calcio. Alla fine ho scoperto che era il club di Wesley Sneijder, non ci credevo, pensavo fosse uno scherzo.

L'importanza di Sneijder e l'arrivo in Italia