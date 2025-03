Pagelle di Viktoria Plzen-Lazio, Isaksen segna la vittoria all'ultimo secondo in 9 uomini

L'ottavo di finale di Europa League ha visto sfidarsi Viktoria Plzen-Lazio. La squadra di casa parte con lo spirito giusto e sembra quasi sorprendere i biancocelesti al punto che i cechi vanno in vantaggio ma fortunatamente, per i capitolini, il Var interviene e annulla la rete di Sulc. La Lazio crea poco nel primo tempo e riesce a sfruttare un corner per andare in vantaggio: Noslin la pizzica di testa liberando Romagnoli che da due passi segna la rete del vantaggio con uno stacco aereo.

Nel secondo tempo non cambia nulla, stesso copione per gli uomini di Baroni. Zero occasioni create, tanta confusione in fase sia offensiva che difensiva. Il Viktoria Plzen si merita di trovare il pareggio. La Lazio le uniche cose che riesce a segnare sul tabellini sono i due rossi collezionati, prima Rovella e poi Gigot. Nel finale colpo di scena: grande giocata singola da parte del danese Isaksen, il suo sinistro a giro regala la vittoria per 2-1 alla Lazio.

