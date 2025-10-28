Lazio, la Società tenta il colpo: il piano per blindare Mario Gila

Gli incontri con Atalanta e Juventus non sono stati dei casi unici per il difensore centrale Mario Gila, infatti, l'ex Real Madrid ha mostrato molte volte il suo talento ed è diventato un elemento fondamentale nel reparto difensivo della rosa biancoceleste, tuttavia, il suo futuro nella Lazio non è ancora certo.

Calciomercato Lazio, il piano per blindare Mario Gila

La scadenza del contratto del difensore centrale Mario Gila si avvicina, precisamente la data è fissata a giugno del 2027, e, per questa ragione, la Società biancoceleste sta cercando di blindarlo, a meno che non arrivi una grande offerta, sempre considerando che il 50% di un eventuale futura rivendita andrebbe nelle casse del Real Madrid. Nel caso in cui a gennaio si potrà effettuare un mercato libero, il club si potrà accordare con il difensore per una cifra più alta e un prolungamento del contratto, tuttavia, bisognerà attendere fino a circa metà dicembre per scoprire che tipo di mercato sarà e se si potranno proporre ai calciatori cifre leggermente più alte.

Nella pagina successiva le dichiarazioni di Mario Gila in conferenza stampa post Lazio-Juventus sul rinnovo