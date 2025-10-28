Lazio, il piano anti Pisa del Comandante: programma e premio per la rosa biancoceleste

Dopo la grande vittoria di domenica contro la Juventus, merito della rete di Toma Basic su assist di Danilo Cataldi, la Lazio si prepara per un nuovo incontro, infatti, giovedì 30 ottobre alle ore 20:45 le aquile dovranno volare a Pisa per affrontare il club del mister Gilardino, incontro che sarà diretto dall'arbitro Davide Massa e trasmesso sia su Dazn che su Sky.

Pisa-Lazio: il piano del Comandante

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la strabiliante prestazione mostrata domenica all'Olimpico contro la Juventus ha portato il mister a modificare il piano iniziale per sconfiggere il Pisa, infatti, ieri alla rosa biancoceleste è stata concessa una giornata di riposo come premio e, per questa ragione, la squadra si ritroverà al centro sportivo di Formello soltanto questo pomeriggio alle ore 15:00. Domani, invece, è in programma la rifinitura alle ore 10:30, che precederà la partenza della rosa biancoceleste verso la Cetilar Arena di Pisa.

