I convocati di Sarri per l'amichevole contro l'Avellino: in 4 restano nella Capitale

Poche ore e la Lazio tornerà in campo per il suo secondo amichevole stagionale, che sancirà la fine del ritiro a Formello e inaugurerà la serie di amichevoli lontano dalla Capitale.

Questa sera Avellino-Lazio, si gioca per il Memorial Criscitiello

Dopo aver superato la formazione Primavera per 3-0 nella sfida in famiglia giocata sul campo Fersini del centro sportivo di Formello, la Lazio si misurerà questa sera contro l'Avellino allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone per il Memorial Sandro Criscitiello. Il fischio d'inizio è fissato alle 20.30 e sarà possibile seguire il match su Sportitalia.

La Lazio attraverso il proprio sito ufficiale ha diramato la lista dei convocati scelti da mister Sarri per affrontare i campani.

La lista dei convocati