Abbate: "Cherki costa tanto e non trova conferme. James pista fredda. Su Cancellieri e Hysaj invece..."

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista de Il Messaggero Alberto Abbate ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda il calciomercato bianoceleste. Abbate ha parlato di possibili colpi in entrata: quest'oggi è uscito il nome di Cherki, promessa del Lione classe 2003, ma il suo prezzo è molto alto. Sullo sfondo rimangono Fernandez Pardo e la suggestione James. Si è poi parlato delle uscite, con Cancellieri e Hysaj che sarebbero prossimi alla partenza. Infine, il giornalista ha aggiunto chi potrebbe diventare il prossimo capitano biancoceleste: 4 i nomi in pole. Di seguito le sue parole:

È uscito il nome di Cherki del Lione, vale 25 milioni ma non ho ancora conferme. Per il resto per ora si guarda solo alle uscite, su Cancellieri c’è il Venezia con il Parma che si è defilato. Sarà difficile piazzare Hysaj con uno stipendio così alto (2,2 milioni) e la Lazio non si può permettere di tenerlo e metterlo fuori rosa. In caso non si riuscisse a piazzare un over 22 si potrebbe andare su un giovane come Fernandez Pardo. Su James solo valutazioni di natura fisica e economica sulle commissioni ma per ora non c’è una trattativa, se si farà qualcosa succederà più avanti se James non troverà un’altra squadra