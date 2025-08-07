Lazio, vendita dei parcheggi per la stagione 2025/2026: tutte le informazioni

Il 24 agosto alle ore 18:30 le aquile scenderanno di nuovo in campo per andare ad affrontare il Como nella prima giornata di Serie A, mentre il 31 agosto i tifosi biancocelesti potranno seguire l'incontro Lazio-Hellas Verona allo stadio Olimpico. La tifoseria delle aquile sta facendo sentire tutto il proprio sostegno e amore alla loro squadra anche quest'anno, infatti, sono circa 27.200 il numero di tesserati per la stagione 2025/2026, un dato quasi da record. Gli abbonati, inoltre, potranno usufruire dei parcheggi messi a disposizione e successivamente andare sulle tribune per sostenere i biancocelesti.

Le informazioni sulla vendita dei parcheggi

La S.S. Lazio comunica che i parcheggi stadio in prelazione saranno messi in vendita dalle ore 16:00 di giovedi 7 agosto fino alle ore 16:00 di mercoledi 20 agosto solo nella modalità online. Durante la procedura di acquisto, sarà necessario: caricare la copia del segnaposto che certifichi il possesso dell’abbonamento della stagione 2025-26; caricare copia del parcheggio dello scorso anno stag. 2024-25 inserire il codice L… dello stesso.

Le variazioni dei parcheggi per le Internazionali di Tennis