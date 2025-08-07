Drago: "La gestione Rovella-Cataldi? Potrebbero giocare insieme con il doppio regista"
Il tecnico Massimo Drago si è espresso ai microfoni di Radio Laziale riguardo il rientro di Danilo Cataldi
Massimo Drago a Radio Laziale
Sul rientro di Danilo Cataldi
Ne sono con tanto perché la Lazio è sempre stata casa sua fin da ragazzino. Il rientro con Sarri è veramente una cosa bella per lui, è un ragazzo che sono sicuro che darà un grande apporto alla Lazio.
Sul Cataldi conosciuto al Crotone
Inizialmente con me era più una mezz'ala da inserimento, uno da 7/8 gol a stagione, un centrocampista offensivo. Io l'ho schierato alcune volte nel 4-2-3-1 anche da trequartista quindi aveva queste capacità di inserimento e di leggere le traiettorie per andare a concludere, però con tutte le qualità che aveva e che ha può fare tutti i ruoli del centrocampo, può giocare nel centrocampo a due come mediano o come regista in un centrocampo a tre.
Sulla prospettiva di Rovella come mezz'ala
Rovella è un giocatore che è cresciuto moltissimo, inizialmente non faceva della fisicità la sua dote più importante però è un giocatore che sa giocare a calcio. Come caratteristiche si assomiglia con Danilo, hanno lo stesso modo di interpretare il calcio. Potrebbero giocare insieme con il doppio regista, a seconda di dov'è la palla uno dei due si abbassa a fare il gioco e l'altro si può alzare. Sono talmente intelligenti nell'interpretazione e nel ruolo che secondo me potrebbero giocare anche assieme.