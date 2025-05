Paglia sui 25 anni dallo scudetto: "Il Padreterno ci ha restituito quanto tolto l’anno prima"

“Sono le 18 e 4 minuti del 14 maggio 2000 e la Lazio è Campione d'Italia” con questa frase il radiocronista Riccardo Cucchi decise il destino della Lazio e lo stadio esplose. Dopo lo scudetto vinto nella stagione 1973-1974 e quello soffiato dal Milan nel 1999, la squadra guidata dal mister Eriksson riscrive la storia della Lazio. Un evento indimenticabile raggiunto grazie al trionfo delle aquile in Lazio-Reggina per 3-0, merito dei gol di Inzaghi, Veron e Simeone, e alla sconfitta della Juventus a casa del Perugia, grazie al gol di Calori. In onore dei 25 anni dalla Lazio Campione d'Italia, Guido Paglia, ex responsabile delle Comunicazioni delle aquile, si è espresso ai microfoni di Radiosei.

Guido Paglia a Radiosei

Sullo scudetto del 2000 vinto contro la Juventus

Il 14 Maggio è stato sia il suggello del lavoro fatto, ma è stato il Padreterno che ci ha restituito quanto tolto l’anno prima. C’era ottimismo ma sullo spareggio, ma bisognava essere pazzi nel pensare che il Perugia battesse la Juventus. Ci fu l’eccezione Paolo Negro che credeva alla vittoria già al termine dei tempi regolamentari.

Sull'invasione di campo