SERIE A - L'AVVERSARIO | Tutto quello che c'è da sapere sul Venezia

Finalmente si torna in campo, domani la nuova Lazio targata Marco Baroni scenderà sul prato dello Stadio Olimpico alle 20.45 per la prima giornata di Serie A ENILIVE. I biancocelesti si misureranno con i neopromossi del Venezia che in estate hanno affidato la panchina ad Eusebio Di Francesco reduce dall'esperienza a Frosinone dello scorso anno culminata con la retrocessione all'ultima giornata.

Il Venezia

I lagunari sono reduci dalla sconfitta nel Primo Turno di Coppa Italia contro il Brescia per 3-1, partita giocata l'11 agosto. Con la sconfitta subita all'esordio avranno senza dubbio voglia di rivalsa anche se i pronostici la danno in lotta per la salvezza fino all'ultimo.

Il giocatore chiave

Il calciatore più pericoloso di questo Venezia è senza dubbio Joel Pohjanpalo, capocannoniere della Serie B della passata stagione; tuttavia non sarà presente all'Olimpico per la sfida con la Lazio a causa di alcuni problemi fisici che lo tengono fuori dal rettangolo di gioco.

Il calciomercato del Venezia

ACQUISTI: Haps, Fiordilino, Crnigoj, Doumbia, Oristanio, Duncan, Sagrado, Raimondo, Lucchesi, Filip Stankovic

CESSIONI:

Cheryshev ( fine contratto), Cuisance, Modolo (fine contratto), Ullmann ( fine contratto), Dembèlè, Olivieri, Ascione

La probabile formazione contro la Lazio

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Altare, Svoboda, Sverko; Zampano, Duncan, Crnigoj, Sagrado; Oristanio, Pierini; Gytkjaer

Il precedente

L'ultimo precedente tra Lazio e Venezia risale al 14 marzo 2022 con i biancocelesti a firma Maurizio Sarri che vinsero 1-0 contro i lagunari allenati al tempo da Paolo Zanetti, grazie al gol dagli undici metri del solito Ciro Immobile.