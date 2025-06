Lazio, serve equilibrio: senza coppe qualcuno può partire

Una squadra da ritoccare, non da rifare

La Lazio si prepara a una nuova stagione senza stravolgimenti, come ha chiarito il direttore sportivo Angelo Fabiani. Tuttavia, l’arrivo di un nuovo allenatore impone una riorganizzazione tecnica e tattica. La mancata qualificazione alle competizioni europee cambia le carte in tavola: la squadra potrà concentrarsi su Serie A e Coppa Italia, riducendo la necessità di avere una rosa ampia. L’obiettivo sarà quindi quello di mantenere un organico competitivo, ma più snello ed equilibrato, in linea con le nuove esigenze stagionali.

Vecino - Fraioli

Uscite da definire e scelte delicate

Come riporta il Corrriere dello Sport, il mercato in uscita sarà fondamentale per costruire la nuova Lazio. La separazione con Toma Basic è ormai certa, mentre resta da chiarire il destino di Matias Vecino: nonostante sia stato un giocatore molto stimato da Sarri, questo non assicura la sua permanenza. Tchaouna, invece, sembra vicino all’addio, con il PSV che ha manifestato interesse. Tra i giovani, il terzino Milani potrebbe essere mandato in prestito in Serie B per acquisire esperienza. Anche Patric è un caso da monitorare: rientra da un lungo stop e, sebbene Sarri abbia fiducia in lui, la società dovrà valutarne con attenzione la condizione fisica.