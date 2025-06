Gigot alla prova: il centrale della Lazio vuole convincere Sarri

Una gerarchia da scalare in difesa

La prossima stagione sarà cruciale per Gigot, che dovrà convincere Maurizio Sarri, il quale vede in Gila e Romagnoli i suoi titolari di riferimento. Patric resta un’incognita per via delle sue condizioni fisiche, ma ha mostrato una crescita importante durante la prima esperienza del tecnico alla Lazio. Anche il giovane Provstgaard è considerato un profilo promettente, destinato a migliorare sotto la guida dell’allenatore toscano. In questo contesto, il difensore francese dovrà ritagliarsi il suo spazio, lavorando per conquistare la fiducia di Sarri.

Adattarsi per convincere Sarri

Come riportato dal Corriere dello Sport, la vera sfida per Gigot sarà adattarsi al metodo di lavoro e alla filosofia tattica di Sarri. Nella stagione appena conclusa, l’ex Marsiglia ha collezionato 23 presenze complessive, di cui 15 in campionato, riuscendo anche a segnare due gol contro Bologna e Verona. In 15 occasioni è partito titolare, dimostrando di sapersi integrare bene con i compagni, tanto da essere molto apprezzato anche da Baroni. I prossimi allenamenti di luglio saranno determinanti per capire chi saprà rispondere con efficacia alle richieste del nuovo tecnico. Gigot, da parte sua, ha tutta l’intenzione di mettersi in gioco: con il sostegno di Sarri, potrebbe affrontare la nuova stagione con maggiore consapevolezza e ambizione.