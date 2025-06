Lazio Academy: l'annuncio della partnership con il Rieti

Un progetto per crescere

La Lazio ha annunciato ufficialmente la presentazione del progetto "Lazio Academy", prevista per lunedì 9 giugno alle ore 11.30 presso la Sala Convegni del Palazzo Sanizi di Rieti. Come riportato dal Corriere dello Sport, si tratta di una nuova collaborazione tra il club biancoceleste e quello reatino, con l'obiettivo di valorizzare i giovani talenti del territorio e consolidare la presenza della Lazio nei capoluoghi del Lazio. Un'iniziativa che punta a creare legami forti con il territorio e ad ampliare il bacino giovanile della società.

Open Day per giovani calciatori

Nell’ambito del progetto sono stati fissati anche due Open Day, che si terranno il 5 e 6 luglio, con sessioni previste dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18. Gli incontri sono rivolti alle categorie di età comprese tra il 2013 e il 2019, includendo anche i portieri. L’appuntamento è al Centro Sportivo Green Club in Via Fratelli Maristi, 94. Per partecipare sarà necessario compilare l’apposito modulo disponibile sul sito ufficiale della Lazio entro il 25 giugno. Una nuova occasione per avvicinare i più piccoli al mondo biancoceleste e, chissà, far emergere i campioni di domani.