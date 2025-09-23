Genoa-Lazio, uno squalificato tra i rossoblù: ecco di chi si tratta

Squalificato per una giornata effettiva di gara: sarà out contro la Lazio di Sarri

Ginevra Sforza /

Come ogni martedì il Giudice Sportivo ha diramato un comunicato con tutte le decisioni dell'ultimo turno di Serie A. Dopo la squalifica per due giornate per Guendouzi, e una per Belahyane, Sarri dovrà fare a meno di questi due innesti - oltre che di Rovella e Dele-Bashiru usciti entrambi per infortunio nel corso del derby - per la trasferta al Marassi, dove la Lazio incontrerà per la quinta giornata il Genoa. Non solo la Lazio, anche il Grifone dovrà fare i conti con un'assenza importate.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Mister Vieira out contro la Lazio

A non essere presente per la sfida contro i biancocelesti sarà proprio il mister Patrick Vieira, come comunicato dallo stesso Giudice Sportivo: l'allenatore dovrà scontare una giornata di squalifica per un comportamento non corretto nei confronti della composizione arbitrale presente per Bologna-Genoa.

La delibera del Giudice Sportivo

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €15.000,00 VIEIRA Patrick (Genoa): per avere, al 54° del secondo tempo, rivolto una critica irrispettosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, rivolgeva un'espressione irriguardosa al Quarto Ufficiale; infrazione rilevata da una Assistente e dal Quarto Ufficiale.

Giudice sportivo, sanzioni per i club Lazio e Roma