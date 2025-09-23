Genoa-Lazio, uno squalificato tra i rossoblù: ecco di chi si tratta

Come ogni martedì il Giudice Sportivo ha diramato un comunicato con tutte le decisioni dell'ultimo turno di Serie A. Dopo la squalifica per due giornate per Guendouzi, e una per Belahyane, Sarri dovrà fare a meno di questi due innesti - oltre che di Rovella e Dele-Bashiru usciti entrambi per infortunio nel corso del derby - per la trasferta al Marassi, dove la Lazio incontrerà per la quinta giornata il Genoa. Non solo la Lazio, anche il Grifone dovrà fare i conti con un'assenza importate.

Mister Vieira out contro la Lazio

A non essere presente per la sfida contro i biancocelesti sarà proprio il mister Patrick Vieira, come comunicato dallo stesso Giudice Sportivo: l'allenatore dovrà scontare una giornata di squalifica per un comportamento non corretto nei confronti della composizione arbitrale presente per Bologna-Genoa.

La delibera del Giudice Sportivo