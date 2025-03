Immobile: "La Lazio si può riprendere e fare bene in Europa. Io allenatore?…"

Nonostante il suo trasferimento al Besiktas nel 2024, Ciro Immobile, rimane una leggenda nella storia del club biancoceleste, infatti, l'ex capitano è sceso in campo per ben 340 partite con indosso la maglia numero 17, ma non solo, l'attaccante ha anche mandato a segno 207 palloni durante il lungo periodo trascorso alla Lazio. Riguardo n, Immobile si è espresso ai microfoni di Skysport24.

Immobile - Fraioli

Immobile a Skysport24

Oggi voglio presentare questo progetto, perché guarda al futuro: si parla sempre di quanto l'Italia sia indietro e oggi vogliamo dare uno schiaffo morale, i talenti ci sono e da oggi le strutture anche. Togliamo di mano il telefono ai ragazzi, con una struttura così ti viene voglia di giocare.

Germania-Italia

La maglia azzurra è stata sempre un'emozione. La Germania prima della partita ha sempre detto qualcosa… poi alla fine le partite hanno dato ragione a noi, soprattutto fuori casa. Facciamo tutti il tifo per la Nazionale.

Kean e Retegui

Kean e Retegui sono giocatori importanti, diversi ma entrambi davvero forti.

Che ne pensi di Conte e di quello che ha saputo fare con il Napoli?

Il territorio vive di calcio, appena c'è un campo nuovo chiama a raccolta tanta gente. Conte ha saputo riportare entusiasmo, Conte può lottare per lo Scudetto fino alla fine.

La Lazio?

Sta facendo divertire, sta giocando bene. Sono in calo dal punto di vista fisico ma sono sicuro che si può riprendere e fare grandi cose, specie in Europa.

Cos'ha di speciale Simone Inzaghi?

Ho avuto la fortuna di essere allenato sia da lui che da Conte: sono due meticolosi, due 'pazzi', due votati alla vittoria. Adesso stanno lottando fino alla fine e lo faranno.

C'è il pensiero di fare l'allenatore al termine della carriera di calciatore?