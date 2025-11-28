Tommaso Paradiso manda una frecciata a Lotito in una canzone del suo ultimo album

Momento delicato in casa Lazio o meglio annata delicata. La contestazione verso la dirigenza e in particolare il presidente Claudio Lotito va avanti oramai da mesi. La miccia che ha scatenato tutto è senza meno il calciomercato estivo bloccato che ha messo un paletto ai movimenti in entrata della società capitolina. Da li un susseguirsi di situazioni che hanno portato moltissimi tifosi ad indignarsi nei confronti della società. Uno di questi è Tommaso Paradiso che non ha mai nascosto ne la sua viscerale fede per la Lazio ne tanto meno il profondo dissenso verso la figura presidenziale rappresentata da Claudio Lotito. Il tutto esternato in diverse uscite, social e non solo fino ad arrivare ad una sua canzone del suo ultimo album.

Ulteriori dettagli

Già il titolo della canzone di Tommaso Paradiso esprime dissenso e ribellione. “Non mi va” così si intitola il pezzo dove il cantante racchiude il suo amore profondo per la Lazio nonchè il suo esser contrario all'attuale presidente Claudio Lotito. Di seguito la strofa in questione:

Sogno un mercato stellare come quando c'era Sergio ma questo non ce la fa.

Le altre parole di Tommaso Paradiso verso Claudio Lotito

Come già detto non è la prima uscita contro Claudio Lotito che ha avuto il cantante romano. Infatti, Tommaso Paradiso, in passato ha scritto una lunga lettera di forte dissenso sull'operato dell'attuale presidente della Lazio; parlando sempre con toni schietti e spesso forti come quando dichiarò: “questa non è la lotitese è la Lazio”. Sicuramente non mancheranno altre esternazioni in futuro da parte di Tommaso Paradiso.