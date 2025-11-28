Quanti infortunati nel campionato italiano: ecco i rientri squadra per squadra

Mai come quest'anno tanti club hanno l'infermeria piena di calciatori indisponibili

Leoni Andrea /
IPA
IPA

Difficilmente il tifoso del campionato italiano di serie A ricorda queste liste interminabili di giocatori infortunati. Tantissimi profili con infortuni gravi o meno, nomi di rilievo che hanno avuto lunghi stop come quello di Lukaku o di De Bruyne ( solo per citare due calciatori della squadra campione di Italia ) . La questione sembra non aver fine, gli infortuni si susseguono decimando le squadre nel vero senso della parola. A fare un'analisi più approfondita ci ha pensato il sito Fantacalcio.it  che ha riportato tutti i giocatori attualmente infortunati per ogni club con il rispettivo rientro in campo previsto.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

La lista degli indisponibili e il loro rientro ( squadra per squadra )

https://www.fantacalcio.it/infortunati-serie-a#team-11

In casa Lazio i giocatori riportati, con la rispettiva situazione, sono i seguenti:

  • Gigot

Il difensore fermo da fine luglio per un problema alla caviglia, a settembre ha poi deciso di operarsi. Tentativo di recupero da metà dicembre.

  • Cataldi

Il regista sostituito contro il Lecce  (23 novembre) per un problema muscolare al polpaccio destro. Forfait contro il Milan nel prossimo turno, tentativo rientro dalla prima metà di dicembre.

  • Rovella

Il regista biancoceleste da fine  settembre ha la pubalgia (“Groin Pain Syndrome”), una sindrome dolorosa nella zona inguinale. La terapia conservativa non ha dato l'esito sperato e a novembre ha deciso di operarsi. Tenterà di rientrare in campo da inizio gennaio. 

  • Cancellieri

l'ala offensiva biancoceleste fermata a Bergamo il 19 ottobre da una lesione miotendinea di media entità a carico degli hamstring della coscia sinistra. Rientro dalla prima metà di dicembre. 

I rientri biancocelesti per Milan-Lazio

Poco meno di 24 ore e si accenderanno i riflettori dello stadio San Siro di Milano per ospitare la sfida tra Milan e Lazio. I rossoneri sembrano viaggiare ad alte quote e la parola scudetto non è più un taboo come poteva esserlo ad inizio anno. I biancocelesti invece sono in netta crescita, sia dal punto di vista del gioco che dei risultati. Gli uomini di Sarri stanno risalendo e sperano in una qualificazione europea. Nel frattempo l'allenatore toscano può intravedere il sereno dopo la tempesta con i rientri di Castellanos e Dele-Bashiru. Entrambi i giocatori sono indisponibili da tempo e nel match di Milano saranno convocati e portati in panchina.
 

Pedullà: "Possibili proposte dall'Arabia per Nuno Tavares dopo il no in estate della Lazio"
Tommaso Paradiso manda una frecciata a Lotito in una canzone del suo ultimo album