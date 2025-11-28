Quanti infortunati nel campionato italiano: ecco i rientri squadra per squadra

Difficilmente il tifoso del campionato italiano di serie A ricorda queste liste interminabili di giocatori infortunati. Tantissimi profili con infortuni gravi o meno, nomi di rilievo che hanno avuto lunghi stop come quello di Lukaku o di De Bruyne ( solo per citare due calciatori della squadra campione di Italia ) . La questione sembra non aver fine, gli infortuni si susseguono decimando le squadre nel vero senso della parola. A fare un'analisi più approfondita ci ha pensato il sito Fantacalcio.it che ha riportato tutti i giocatori attualmente infortunati per ogni club con il rispettivo rientro in campo previsto.

La lista degli indisponibili e il loro rientro ( squadra per squadra )

https://www.fantacalcio.it/infortunati-serie-a#team-11

In casa Lazio i giocatori riportati, con la rispettiva situazione, sono i seguenti:

Gigot

Il difensore fermo da fine luglio per un problema alla caviglia, a settembre ha poi deciso di operarsi. Tentativo di recupero da metà dicembre.

Cataldi

Il regista sostituito contro il Lecce (23 novembre) per un problema muscolare al polpaccio destro. Forfait contro il Milan nel prossimo turno, tentativo rientro dalla prima metà di dicembre.

Rovella

Il regista biancoceleste da fine settembre ha la pubalgia (“Groin Pain Syndrome”), una sindrome dolorosa nella zona inguinale. La terapia conservativa non ha dato l'esito sperato e a novembre ha deciso di operarsi. Tenterà di rientrare in campo da inizio gennaio.

Cancellieri

l'ala offensiva biancoceleste fermata a Bergamo il 19 ottobre da una lesione miotendinea di media entità a carico degli hamstring della coscia sinistra. Rientro dalla prima metà di dicembre.

I rientri biancocelesti per Milan-Lazio

Poco meno di 24 ore e si accenderanno i riflettori dello stadio San Siro di Milano per ospitare la sfida tra Milan e Lazio. I rossoneri sembrano viaggiare ad alte quote e la parola scudetto non è più un taboo come poteva esserlo ad inizio anno. I biancocelesti invece sono in netta crescita, sia dal punto di vista del gioco che dei risultati. Gli uomini di Sarri stanno risalendo e sperano in una qualificazione europea. Nel frattempo l'allenatore toscano può intravedere il sereno dopo la tempesta con i rientri di Castellanos e Dele-Bashiru. Entrambi i giocatori sono indisponibili da tempo e nel match di Milano saranno convocati e portati in panchina.

