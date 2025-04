Buon compleanno Micheal Ciani: l'ex difensore biancoceleste spegne 41 candeline

Tanti auguri di buon compleanno a Micheal Ciani, l'ex difensore del club biancoceleste ed attuale allenatore del Houilles Athletic Club, squadra francese militante nelle serie inferiori, festeggia oggi i suoi 41 anni. Il calciatore ha una lunga carriera calcistica alle sue spalle, ma non solo, infatti, Micheal Ciani ha anche indossato la maglia della Nazionale francese Under-21 e nel 2010 ha disputato una partita con la Nazionale Maggiore della Francia.

Lazio - Depositphotos

Micheal Ciani: gli anni alla Lazio

La relazione tra il difensore Micheal Ciani e la Lazio inizia nel 2012 e termina nel 2015, infatti, in quegli anni il calciatore colleziona 72 presenze in maglia biancoceleste e riesce anche a mandare in rete due palloni, uno di questi decisivo negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Siena. Il difensore, grazie anche alla sua rete in Lazio - Siena, vince la Coppa Italia insieme al club, infatti, il 26 maggio 2013 la Lazio sconfigge la Roma in finale per 1-0, grazie al gol di Lulic al 71°.

