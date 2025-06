Calciomercato Lazio: un centrocampista della Serie A nel mirino di Sarri, ecco di chi si tratta

La fase di calciomercato estivo sta per cominciare e le squadre hanno già cominciato a guardarsi intorno per decidere a chi fare indossare le maglie del proprio club. L'eliminazione delle Coppe non rende semplice il mercato per la Società biancoceleste, tuttavia, il Comandante Maurizio Sarri ha già in mente alcuni nomi per andare a rinforzare i vari reparti, tra questi risalta il vecchio pallino del mister, il mediano Ruben Loftus-Cheek, interessamento confermato anche da Alfredo Pedullà e Gianluca di Marzio.

Ruben Loftus-Cheek: l'interessamento della Lazio per il mediano

Il centrocampista ha iniziato la sua carriera da calciatore nelle giovanili del Chelsea, per poi passare nella prima squadra tra il 2017-2023, dove ha totalizzato le 103 presenze e mandato 7 palloni in rete. Nella squadra inglese, tuttavia, Ruben Loftus-Cheek, è stato mandato per due stagioni in prestito, nel 2017-2018 al Crystal Palace e nel 2020-2021 al Fulham. Nel 2023 il calciatore inglese si è trasferito al Milan, dove è sceso in campo in 48 occasioni e segnato 6 volte. Il mister Maurizio Sarri aveva puntato il mediano sin dal suo primo anno alla Lazio, tuttavia, le condizioni del club della Premier League impedirono l'affare, ora , con il calciatore in Serie A, le cose potrebbero cambiare.

I calciatori nel mirino biancoceleste

Ruben Loftus-Cheek non è l'unico calciatore ad essere entrato nel mirino bianco celeste, infatti, la società sta valutando molti altri nomi. Oltre al calciatore inglese a centrocampo si valuta Jacopo Fazzini, centrocampista Empoli. Sulla fascia, invece, risaltano i terzini Emerson Palmieri del West Ham, Ben Chillwell del Crystal Palace, in prestito dal Chelsea, e Aaron Martin, che gioca in Serie A con la maglia del Genoa. In attacco, invece, la Lazio ha mostrato interesse per Ioannidis del Panathinaikos, 27 gol in 104 presenze, con il quale la Società biancoceleste aveva già trattato l'anno scorso ma la valutazione era 30 milioni, ora la proposta è di 15 milioni più bonus. Anche Durosinmi del Viktoria Plzen, 8 reti in 22 presenze, e Raspadori del Napoli, 13 palloni mandati in rete in 88 presenze, sono entrati nel mirino biancoceleste. Oltre ai nomi già elencati, la Lazio sta valutando anche Pinamonti, che dopo 36 partite e 10 reti non verrà riscattato dal Genoa.