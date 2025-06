Onorato: "Progetto Flaminio? Sta alla Lazio andare avanti. Lotito è stato molto chiaro..."

Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda della città di Roma, durante l'evento Wembrace Games, che promuove l'integrazione tra persone con e senza disabilità,allo Stadio dei Marmi di Roma, organizzato da Bebe Vio, si è espresso ai microfoni dei media presenti, tra cui tuttomercatoweb, riguardo la Lazio e il progetto Stadio Flaminio

Il passato è passato, per quanto ci riguarda chiunque vuole investire in questa città è fondamentale. Roma non è una città qualunque, è la Capitale d’Italia e compete con le altre internazionali ogni giorno. Benvenuto a chi, rispettando le regole, vuole investire in città. Che si respiri un’aria diversa dal passato è evidente a tutti, la cultura del no non ci appartiene ed è giusto che la città cambi volto. Ci teniamo alla bellezza, anche architettonica, ma per competere abbiamo bisogno di nuove infrastrutture. La metro arriverà al Foro nel 2032, a dimostrare che la città cambia. Facile poi lamentarsi per Sinner e la Coppa Italia, sennò… Roma, con la collaborazione del Governo e delle istituzioni, sta facendo miracoli: per un nuovo salto di livello servono infrastrutture, anche private.