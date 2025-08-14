I giocatori del Chelsea e il loro contributo per ricordare Diogo Jota

Come riporta il sito The Athletic, i giocatori del Chelsea hanno deciso di utilizzare una parte del bonus della vittoria del Mondiale per Club (arrivata il mese scorso per 3-0 contro il PSG) per donarli alla famiglia di Diogo Jota, calciatore del Liverpool morto in un incidente d'auto insieme al fratello - Andre Silva -.

Photo by Matt McNulty/Getty Images via Onefootball

La decisione

Il loro successo nel torneo ha fatto arrivare nelle tasche del club inglese circa 114,6 milioni di dollari (circa 104 milioni di euro). In seguito, il Chelsea ha deciso di creare un fondo di 15,5 milioni di dollari (14 milioni di euro, circa) da distribuire tra i vari giocatori che hanno partecipato all'evento calcistico.

Dopo questa decisione, ne è arrivata un'altra con la quale club e giocatori hanno deciso di voler effettuare un pagamento alla famiglia di Jota.

Il valore della donazione

Stando sempre a quanto riportato dalla testata inglese, il valore della donazione ammonterebbe a più di 500 mila dollari, prima di essere intoccata dai costi del cambio valuta, da dollari a sterline britanniche (oltre ad altri costi, come le tasse).