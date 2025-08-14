Lukaku e l'infortunio in amichevole: le condizioni del giocatore

Durante l'amichevole del Napoli contro l'Olympiacos, Lukaku ha rimediato un risentimento muscolare. Ecco le sue condizioni.

Simona Nicoli /
Lukaku
Depositphotos

Oggi, 14 agosto 2025, dall'amichevole Napoli-Olympiacos sono arrivate brutte notizie per i tifosi della squadra partenopea: Lukaku ha rimediato un infortunio alla gamba destra: ecco cosa è successo.

Lukaku

L'infortunio di Lukaku

La notizia principale che arriva da Castel di Sangro riguarda Lukaku il quale, come riporta Il Corriere dello Sport, è stato costretto a terminare la propria partita dopo 30' a causa di un dolore accusato in seguito a un tiro di sinistro.

Gli accertamenti

Già nelle prossime ore, però, si potranno avere novità grazie a degli accertamenti che potrebbero essere effettuati dopo ferragosto.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, è quasi del tutto sicuro che per capire che tipo di infortunio abbia riportato l'attaccante belga alla coscia sinistra, si dovrà aspettare lunedì.

