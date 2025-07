Tchaouna: "Un onore indossare questa maglia e vivere ogni emozione con voi"

È ufficiale il trasferimento di Loum Tchaouna al Burnley. L’attaccante francese ha voluto salutare con un messaggio sui propri social la società e i tifosi biancocelesti, ringraziandoli per il supporto durante questa esperienza in biancoceleste durata circa un anno.

Un enorme ringraziamento alla società, allo staff e a tutti i tifosi che mi hanno sostenuto durante questa avventura. È stato un onore indossare questa maglia e vivere ogni emozione con voi.

Conserverò gelosamente ogni momento, ogni applauso e ogni sacrificio.

Grazie per aver creduto in me.

A presto.