Oddi: "I tifosi hanno il diritto di contestare, sono loro le vittime di questa situazione"

Nel corso della trasmissione radiofonica “Non mollare mai” sui 98.100 di Radiosei è intervenuto l'ex calciatore biancoceleste, Giancarlo Oddi, per commentare la situazione del mercato bloccato della Lazio.

La Lazio non me l’ha tolta e mai me la toglierà nessuno. Ne ha vissute tante questa società e c’è ancora, bisogna solo aspettare che si riprenda. Se dovessi parlare ai tifosi, in questo momento, immaginando di essere un esponente della società, non potrei chiedergli nulla in cambia perché già so che ci saranno sempre. E’ un loro diritto contestare, sono loro che ci mettono passione e soldi, ma gli chiederei anche di aiutare la Lazio.