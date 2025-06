Mondiale per club, ecco le prossime partite: questa sera c'è PSG-Atletico Madrid

Dopo una lunga attesa, la partita inaugurale del Mondiale per club, tra Al Ahly e Inter Miami, è terminata 0-0, senza molte azioni degne di nota.

Oggi, però, andranno in scena altre importanti sfide che vedranno protagoniste il Bayern Monaco, il PSG e l'Atletico Madrid.

Photo by Thananuwat Srirasant/Getty Images for ICC via Onefootball

Le partite di oggi: dove vederle

Nonostante sia la prima giornata, oggi, 15 giugno 2025, alle ore 21:00 andrà in scena un match che si prospetta ricco di azione: PSG-Atletico Madrid. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, questa sfida sarà visibile sul canale Mediaset, Italia 1 e su DAZN.

Altro match che ha come protagonista una squadra europea, inoltre, è quello delle ore 18:00, in cui si sfideranno Bayern Monaco e Auckland City (squadra neozelandese). Questa sfida sarà visibile, in base a quanto riportato dal sito della FIFA, su DAZN.

Le probabili formazioni

Come riporta Il Corriere dello Sport, ecco le probabili formazioni di PSG-Atletico Madrid:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Ruben Neves, Fabian Ruiz; Doué, Barcola, Kvaratskhelia.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Galan; Simeone, De Paul, Barrios, Lino; Griezmann, J. Alvarez.

Tuttosport, invece, riporta le formazioni di Bayern Monaco-Auckland City:

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Boey, Stanisic, Tah, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Olise, Muller, Coman; Kane.

Auckland City (4-4-2): Tracey; Ilich, Gray, MItchell, Lobo; Lagos, Garriga, Manickum, Zhou; Kilkolly, Bevan.