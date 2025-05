Musetti sfida Alcaraz a Roma, Sinner in campo stasera: orari e dove vederli in TV

Grande attesa oggi agli Internazionali d’Italia: alle 15:30, Musetti Alcaraz apriranno il programma delle semifinali al Foro Italico. Il tennista azzurro, galvanizzato dalla straordinaria vittoria su Zverev, sfiderà lo spagnolo che nei quarti ha eliminato Draper. È il sesto confronto tra i due: Alcaraz è avanti 4-1 nei precedenti, con l’ultima vittoria arrivata nella finale di Monte-Carlo. Chi vince troverà in finale uno tra Sinner e Paul, attesi in serata sul Centrale.

Photo by Dan Istitene/Getty Images via onefootball

Internazionali d’Italia: Musetti-Alcaraz apre il sabato di fuoco

Per Lorenzo Musetti questa è già una settimana da ricordare: entrerà nella Top 8 del ranking mondiale, e in caso di trionfo raggiungerebbe la posizione numero 6. Dall’altra parte, Carlitos ha già riconquistato il secondo posto in classifica.

Photo by Dan Istitene/Getty Images via one football

Sinner-Paul in serata: dove vedere la semifinale in streaming e TV

La semifinale Musetti Alcaraz sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 1. Disponibile anche su Sky Sport per gli abbonati, e in streaming gratuito su RaiPlay. Gli utenti Sky potranno seguirla anche su Sky GO, mentre è prevista copertura su NOW e Tennis TV. La seconda semifinale, Sinner-Paul, inizierà alle 20:30, sempre in diretta su Rai 1 e Sky.