Southampton-Lazio, ancora scintille in amichevole: cosa è successo

Durante l'amichevole tra Southampton e Lazio, giocata questa sera e finita 1-1, la gara per un breve momento ha preso una piega inaspettata. Al minuto 60', dopo un duro intervento di Charles su Zaccagni, Cataldi ha cercato di riprendere rapidamente il gioco, allontanando il giocatore avversario. A quel punto, Alcaraz interviene spingendo il numero 32 biancoceleste, che viene subito difeso da Romagnoli. L'argentino perde completamente il controllo e ingaggia una rissa con il numero 13 laziale. La situazione precipita rapidamente, con entrambe le panchine che entrano in campo per cercare di calmare gli animi. L'arbitro decide di espellere un giocatore per parte e la partita riprende.

Questa situazione evidenzia un cambiamento caratteriale nella nuova Lazio di Baroni rispetto al passato. La squadra mostra una maggiore determinazione e reattività, riflettendo un atteggiamento più combattivo e deciso sotto la guida del nuovo allenatore.