Entusiasmo Europa, Lazio-Bodø Glimt: già esauriti i settori Nord

La Lazio si affaccia all'ultimo quinto di stagione in piena corsa sui fronti Campionato ed Europa League. La squadra di Baroni è ancora in lotta Champions League nonostante le avversarie abbiano incrementato la propria potenza di fuoco e si giocherà poi in una settimana l'accesso alle semifinali di Europa League 2024/25, suggestione che rende frizzante l'etere romano biancoceleste e fa impennare le presenze allo Stadio Olimpico.

Sold out i settori Nord per Lazio-Bodø Glimt

Dopo pochi giorni dalla vendita libera dei biglietti sono esauriti i tagliandi disponibili per i settori Nord (Curva e Distinti) per Lazio-Bodø Glimt del 17 aprile alle 21:00, indice del grande entusiasmo per un traguardo che mancava dalla stagione 2017/18, tutt'al più che mancano ancora 18 giorni alla gara e la partita d'andata ancora da disputare.

Il dato sui biglietti venduti

Sinora i biglietti staccati sono stati 27.000; 11.000 avevano riscattato la prelazione derivata dalla sottoscrizione degli abbonamenti Classic e Global, i restanti hanno poi completato l'acquisto una volta iniziata la vendita libera, ma il dato è destinato a salire sensibilmente. Facilmente raggiungibile e superabile a questo punto il risultato del precedente incontro con il Viktoria Plzen dove l'Olimpico si è riempito di 40.000 voci e anche il dato del precedente quarto di finale del 2018 contro il Salisburgo, che recitava 43.000 paganti. Restano poco più di 1000 biglietti i per la Tribuna Tevere laterale, con ampia disponibilità invece in Tevere Top, stesso discorso anche per i settori Distinti Sud Est e Curva Maestrelli ma ci sono ancora due settimane piene di tempo per sottoscrivere il biglietto.