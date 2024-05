SERIE B FEMMINILE - LIVE | Lazio Women-Ternana 0-0

Lazio Women-Ternana, il live della partita

PARTITI! Inizia la sfida tra Lazio Women e Ternana Femminile!

Torna in campo la Lazio Women. Al Centro Sportivo di Formello, alle ore 15:00, le ragazze biancocelesti affronteranno la Ternana Femminile, nella 27esima e terz'ultima giornata del campionato di Serie B Femminile. Quello di oggi è un vero e proprio scontro diretto per la Serie A, visto che si affrontano le prime due della classifica. Le biancocelesti di mister Grassadonia sono reduci dal successo per 5-0 contro la San Marino Academy Femminile nell'ultimo turno di campionato, mentre la Ternana ha superato per 2-0 il Cesena.

Lazio Women-Ternana Femminile, le formazioni ufficiali del match

LAZIO (4-3-1-2): Guidi; Pittaccio, Mancuso, Reyes, Göthberg; Castiello, Eriksen, Goldoni; Morac; Visentin, Popadinova.

A disposizione: Fierro, Pezzotti, Adami, Gomes, Ferrandi, Palombi, Kuenrath, Colombo, Varriale.

Allenatore: Gianluca Grassadonia.

TERNANA (3-5-2): Ghioc; Pacioni, Quazzico, Di Criscio; Labate, Fusar Poli, Vigliucci, Sara Tui, Lombardo; Tarantino, Pirone.

A disposizione: Siejka, Sacco, Wagner, Berti, Ferrara, Maffei, Zannini, Marenic.

Allenatore: Fabio Melillo.

Lazio Women-Ternana Femminile, la situazione in classifica a tre giornate dal termine

A tre gare dal termine del campionato di Serie B Femminile, Lazio e Ternana si trovano rispettivamente al primo e secondo posto in classifica. Le ragazze biancocelesti sono a quota 74 punti, cinque in più delle avversarie seconde (69). Partita importantissima quella in programma oggi visto che, in caso di successo biancoceleste, la Lazio Women si troverebbe a +8 sulla Ternana seconda, con due giornate ancora da disputare. Questo significherebbe Serie A matematica.

Quest'oggi si affronteranno per la seconda volta in stagione Lazio e Ternana, con il match d'andata che si è concluso in parità, 1-1.