"Il diario di un sogno", il podcast per il 50° anniversario del primo Scudetto | FOTO

Ci si avvicina sempre di più al 12 maggio, giorno entrato di diritto nella storia della Lazio. Esattamente il 12 maggio di 50 anni fa, nel 1974, la Lazio conquistava il suo primo, storico, Scudetto. Quest'anno, cinquanta anni dopo, la Lazio scenderà in campo allo Stadio Olimpico di Roma, per affrontare l'Empoli. Domenica prossima infatti, andrà in scena la sfida alle ore 12:30, valida per la 36° giornata di Serie A.

Fraioli

“Il diario di un sogno”, il podcast di Lazio Style Radio in onda da domani

La Lazio, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato l'uscita del podcast “Il diario di un sogno”, per celebrare il 50° anniversario dalla conquista del primo Scudetto biancoceleste:

"Lazio Style Radio, nella sua denominazione, custodisce le due passioni principali della sua missione: la Lazio e la radio, che nel 2024 festeggiano e rievocano rispettivamente il cinquantenario del suo primo Scudetto (la Lazio) e il centenario della sua nascita (la radio). Con Il diario di un sogno - Cronaca e Storia della Lazio 1973-1974 la radio ufficiale della S.S. Lazio celebra e omaggia lo storico successo. Un diario che racconta tappa per tappa, partita per partita, il percorso trionfale della squadra biancoceleste. Un racconto che segue gli eventi cronologicamente: la costruzione della squadra, il calciomercato, il ritiro, le prime uscite ufficiali, tutte le gare di campionato, ricostruendo fedelmente le vicende calcistiche della stagione attraverso i racconti originali della stampa e delle voci più amate che hanno accompagnato le domeniche del tifoso, ricreando il clima dell' epoca con la musica e gli accadimenti storici del tempo. Il diario si compone di 18 capitoli, trasmessi in sei puntate da domani, lunedì 6 maggio, a sabato 11 maggio, ogni giorno dalle 19:00 alle 20:00. La versione integrale sarà poi trasmessa lunedì 13 maggio 2024, a partire dalle ore 14:00".

Lazio, l'annuncio social del podcast “Il diario di un sogno”

La società biancoceleste, oltre che sul proprio sito ufficiale, ha annunciato l'uscita del podcast anche attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter: