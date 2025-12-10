Beppe Bergomi ammaliato dal calcio di Maurizio Sarri

La Lazio quest'anno sta affrontando una stagione complicata per i risaputi motivi che sappiamo allo stesso tempo però l'operato del suo allenatore, Maurizio Sarri, sta stupendo tutti, ottimizzando il valore dei giocatori in campo ed esprimendo un ottimo calcio con risultati anche più che soddisfacenti. A confermarlo è anche l'opinionista nonchè ex calciatore Beppe Bergomi che utilizza parole al miele, per Sarri ed i suoi, tramite i canali Sky.

Il video delle parole di Bergomi

La classifica della Lazio

I biancocelesti sono decimi in classifica con 19 punti raccolti. Un bottino non malaccio considerando il mancato mercato estivo e la situazione infortuni che continua costantemente, da inizio anno, a tormentare la rosa di Maurizio Sarri. L'allenatore toscano sta stupendo, non solo per quanto riguarda il fattore matematico ma anche per il gioco espresso in campo, che indiscutibilmente è più che ottimo.