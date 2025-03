Esclusiva | De Biasi: “Baroni si è calato nel contesto, ma vorrei vedere chi…"

Questa sera allo Stadio Olimpico di Roma la Lazio si giocherà contro il Viktoria Plzen il passaggio ai quarti di finale di Europa League, obiettivo che manca dalla stagione 2017/18, da quel maledetto Salisburgo-Lazio. La squadra di Baroni forte del risultato positivo maturato in Repubblica Ceca, grazie alla prodezza di Isaksen, si affaccia alla partita con due risultati su tre disponibili per il passaggio del turno, ma guai a sottovalutare l'impegno. Baroni questa sera molto probabilmente cucirà su questa Lazio il miglior vestito con quasi tutti i titolari in campo, fatta eccezione per Rovella causa squalifica. Ai quarti di finale ci sarà una tra Bodo Glimt e Olympiakos.

Per parlare del match di questa sera, della stagione della Lazio e delle prospettive future della squadra di Baroni è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni un'allenatore con grandissima esperienza, che nella sua carriera ha vissuto notti come queste: Gianni De Biasi.

La Lazio sfiderà il Viktoria Plzen stasera dopo l’Udinese e tante altre partite, quanto può risentirne a livello di stanchezza e brillantezza?

Questo è un periodo intenso per la Lazio, solo una settimana fa ha giocato contro il Viktoria Plzen. Il problema non sono le fatiche in campo, quanto quelle relative agli spostamenti, al rientrare tardi la sera eccetera. Sono fatiche che si accumulano e che in una rosa, se è al completo, non pesano, ma purtroppo ci sono alcuni infortuni. Questo non da la possibilità all’allenatore di fare la turnazione che normalmente vorrebbe fare.

Sulla turnazione di Baroni e la scelta di schierare i titolari stasera

Oggi ci sono problemi dal punto di vista dell’organico, ad esempio manca Castellanos, Tavares non si sa se può rientrare, Hysaj è fuori, eccetera. Ci sono alternative che costringono l’allenatore probabilmente a fare delle scelte che lui conosce e fa dopo aver valutato perfettamente la situazione. Io credo che Baroni stia facendo un grande campionato e si sia imposto con l’attenzione di tutti perché la Lazio è lì che lotta per andare in Champions quest’anno. Al tempo stesso, dovrebbe, scongiuri alla mano, passare il turno in questo contesto. La Lazio ha fatto un girone eliminatorio iniziale dove si è classificata prima, credo stiano facendo un ottimo risultato.

Dove può arrivare la Lazio in Europa League (considerando che si parla dei quarti possibili contro il Bodo Glimt)?

Non facciamo tante ipotesi, ma cerchiamo di apprezzare ciò che sta facendo la squadra. Io credo che tutto ciò che potrà tirare fuori da questa squadra qui, Baroni lo farà con grande intelligenza e con la razionalità che lo contraddistingue. Lui si è calato in questo contesto e vorrei vedere chi di voi, ad inizio stagione, avrebbe pronosticato un campionato così come sta facendo la Lazio.

