Lazio, la società lavora al rinnovo di Vecino: tutti i dettagli

Stasera la Lazio scenderà in campo per disputare la partita di ritorno degli ottavi di Europa League e servirà una grande prestazione per chiudere il match e impedire agli avversari ciechi di ribaltare il risultato (1-2 per la Lazio). Durante l’allenamento di ieri, mister Baroni ha iniziato a valutare i probabili 11 titolari e, fra questi, a centrocampo, figura sicuramente Matias Vecino. L’uruguaiano affiancherà, molto probabilmente, il compagno Guendouzi, considerando anche l’assenza di Rovella (squalificato per due giornate e, quindi, assente a partire da domani).

Il rinnovo di Vecino

Dopo il ritorno in campo, a seguito di un lungo infortunio, Vecino può contare sulla fiducia della società che sarebbe interessata a rinnovare il contratto del centrocampista ex Inter. Quello di Vecino sarebbe già il terzo rinnovo di cui si parla in questo periodo, considerando quello già concretizzato da Mandas e quello che, molto probabilmente, verrà firmato a breve da Marusic (fresco di 300 presenze con l’aquila sul petto).Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giocatore è in scadenza a fine stagione e si sta valutando di rinnovare il contratto con un accordo annuale e un‘eventuale opzione per l’anno successivo.

Vecino fondamentale appena rientrato

Dopo uno stop lungo quasi quattro mesi, il centrocampista è tornato a dare il massimo per i colori biancocelesti, già a partire dalla scorsa settimana in campo contro il Viktoria e Plzen (che affronterà nuovamente stasera) e l’Udinese, partita durante il quale ha servito un assist per la rete di Romagnoli. La possente fisicità e la grande esperienza da giocatore rendono l’uruguiano una pedina perfetta all’interno dell’organico della Lazio.