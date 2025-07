Tanti Auguri Pedro: la leggenda della Lazio festeggia i suoi 38 anni

Tanti auguri alla leggenda della Lazio, Pedro compie 38 anni ma quando scende in campo sembra ancora un ragazzo di appena 20. Ieri sera il calciatore ha festeggiato insieme al resto delle aquile, infatti, erano presenti Mandas, Provedel, il Capitano Zaccagni, Taty, Gila, Romagnoli, Rovella, Cancellieri, Patric, Marusic, Vecino ed anche Oliver Provstgaard, che hanno espresso il loro affetto per il biancoceleste numero 9 sui social, dimostrando come Pedro sia un signore dentro e fuori dal campo.

Pedro: la leggenda del calcio e della Lazio

Un nome, una leggenda: questa è la prima cosa che si pensa ogni volta che si vede Pedro scendere in campo, un calciatore con talento, classe ed esperienza e primo al mondo ad aver vinto tutti i principali trofei internazionali, infatti, il suo Palmares conta la UEFA Champions League, Supercoppa UEFA, Coppa del Mondo per Club, Europa League, Campionato del Mondo e Campionato Europeo, tutte vinte durante il periodo passato al Barcelona, Chelsea e con la Nazionale spagnola. Oltre a ciò, Pedro è stato il primo calciatore ad aver mandato un pallone in rete in sei competizioni ufficiali nello stesso anno, precisamente nel 2009. Quando scende in campo con la maglia biancoceleste si accende un barlume di speranza in ogni tifoso, anche se la partita è arrivata ai minuti finali, infatti, con il numero 9 il risultato potrebbe ribaltarsi anche quando l'incontro sembrava ormai terminato. Incredibile anche i suoi numeri alla Lazio, infatti, in totale si contano 176 presenze, 34 gol e 17 assist, in sole 4 stagioni.

