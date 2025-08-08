Nel calcio italiano arriva il Var a chiamata: debutterà in serie C

Il calcio italiano sta per accogliere una importante novità. La Serie C, terzo livello del calcio professionistico italiano, si prepara a introdurre per la prima volta nella storia il Football Video Support (FVS), noto anche come Var a chiamata.

A riportarlo è stato Sky Sport. Una nuova tecnologia di supporto arbitrale farà il suo debutto già nella stagione che ormai è alle porte, in particolare per la gara Livorno-Ternana, valida per la prima giornata di campionato, in programma venerdì 22 agosto alle ore 21.15.

Ecco come funzionerà il Var a chiamata

Il FVS nasce come soluzione intermedia tra l’assenza totale di strumenti tecnologici e l’utilizzo completo del Var, come avviene in Serie A e B. Il regolamento prevede due possibilità di “challenge” per ciascuna squadra.

Maggiori dettagli

Un dettaglio importante sarà cosa accadrà in caso di errore. Si mantengono le due chiamate se la revisione confermerà un errore dell’arbitro, la squadra manterrà il numero originario di chiamate.

Al contrario, se la decisione del direttore di gara sarà convalidata, la squadra perderà una delle proprie possibilità di intervento. L’attivazione del sistema spetterà all’allenatore, che dovrà segnalare la richiesta al quarto ufficiale utilizzando un tablet. Sarà poi quest’ultimo a richiamare l’arbitro, invitandolo a rivedere l’azione al monitor. Insomma, una innovazione importante in Serie C.