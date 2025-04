Lazio-Parma, Isaksen nel pre: "Oggi è fondamentale per la stagione”

Quella di questa sera è una gara cruciale per entrambe le squadre: con il campionato che sta volgendo al termine, i punti in palio sono sempre più pesanti. Ai microfoni di LSC, Gustav Isaksen ha parlato così di Lazio-Parma.

Stiamo pensando una gara alla volta. Oggi è fondamentale per la stagione, abbiamo fatto molto bene nelle ultime gare, siamo pronti e vogliamo fare qualcosa di straordinario. Non voglio essere protagonista, voglio solo dare tutto in ogni gara.